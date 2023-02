სააკაშვილის მდგომარეობაზე პასუხიმგებელი მთავრობაა – Freedom House

საერთაშორისო ორგანიზაცია Freedom House საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობის გამო შეშფოთებას გამოთქვამს.

ორგანიზაცია აცხადებს, რომ სააკაშვილის მდგომარეობაზე პასუხისმგებელი საქართველოს მთავრობაა.

„შეშფოთებული ვართ პატიმრობაში მყოფი საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის, მიხეილ სააკაშვილის ბოლოდროინდელი ფოტოებითა და მის შესახებ ცნობებით.

საქართველოს მთავრობა პასუხისმგებელია სააკაშვილის ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობაზე სანამ ის პატიმრობაშია და მოვუწოდებთ მათ, უზრუნველყონ სასწრაფო და სრული სამედიცინო დახმარება“ – წერს ორგანიზაცია ტვიტერზე.

We are alarmed by the recent reports & photos of imprisoned former Georgian president Mikheil Saakashvili. The Georgian govt is responsible for Saakashvili’s health & wellbeing while he’s in custody, & we urge them to ensure immediate & full medical care.https://t.co/1NJjsi6wto

