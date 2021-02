გახელაძის დასახსნელად “ყველაფერი კეთდება”? — პროტესტი თბილისში

“ზოგს დაიჭერენ, ზოგს ფეხში დაჭრიან… ეგ არის ოკუპაცია, აბა, რა გგონიათ?!” – პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის გიორგი ვოლსკის ეს სიტყვები დააწერეს დღეს სამოქალაქო აქტივისტებმა საფეხმავლო გზაზე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან. საპროტესტო აქცია 5 თებერვალს გაიმართა ზაზა გახელაძისთვის ცხინვალში 12-წლიანი პატიმრობის მისჯის გასაპროტესტებლად.

სამოქალაქო საზოგადოებისა და პოლიტიკური სპექტრის ნაწილი საქართველოს ხელისუფლებას ოკუპაციისადმი შემგუებლობაში და პასიურობაში ადანაშაულებს და მიიჩნევს, რომ ხელისუფლებამ საკმარისი ზომები არ გაატარა საქართველოს მოქალაქე ზაზა გახელაძის უფლებების დასაცავად. ხელისუფლება, თავის მხრივ, აცხადებს, რომ მის ხელთ არსებულ ყველა ბერკეტს იყენებს და ყველაფერი კეთდება გახელაძის გასათავისუფლებლად, საოკუპაციო რეჟიმი კი “ნაციონალური მოძრაობის” მმართველობისგან ერგო მემკვიდრეობად.

საქართველოს მოქალაქე ზაზა გახელაძე რუსმა სამხედროებმა 2020 წლის 11 ივლისს დაჭრეს და დააკავეს.

დღეს, 5 თებერვალს, ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო უზენაესმა სასამართლომ ზაზა გახელაძეს 12 წლითა და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. გახელაძე დამნაშავედ ცნეს ორივე წაყენებულ ბრალდებაში — სამართალდამცავი უწყების წარმომადგენელზე თავდასხმასა და საზღვრის უკანონო გადაკვეთაში.

განაჩენის გამოცხადებიდან მალევე სუს-მა, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ და შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა განცხადებები გაავრცელეს, შეშფოთება გამოთქვეს რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის გადაწყვეტილების გამო და საერთაშორისო თანამეგობრობას მიმართეს, “ქმედითი ზომები მიიღონ უკანონოდ დაკავებული საქართველოს მოქალაქის დაუყოვნებლივ გასათავისუფლებლად”.

მსგავსი შინაარსის განცხადება დაწერა Twitter-ზე ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა.

Extremely concerned w/decision on prolonging illegal detention of Geo citizen Zaza #Gakheladze for 12+years. This provocation truly reflects Russia’s destructive plans for destabilization in #Georgia.

We appeal to int’l community to take strong stance for his immediate release.

— David Zalkaliani (@DZalkaliani) February 5, 2021