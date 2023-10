„ჰამასის“ თავდასხმა ისრაელზე – განახლებადი

აღნიშნული სტატია არ განახლდება. 8 ოქტომბრის მოვლენათა ქრონოლოგიის სანახავად გადადით ბმულზე.

7 ოქტომბრის დილით ისლამისტური ტერორისტული დაჯგუფება „ჰამასის“ მებრძოლებმა ისრაელზე მასშტაბური შეტევა დაიწყეს – ქალაქებს დაუშინეს რაკეტები, ისრაელის ტერიტორიაზეც შეიჭრნენ. მათ დახორცეს როგორც მშვიდობიანი მოქალაქეები, ისე — სამხედროები, მძევლად აიყვანეს მოხუცები, ქალები და ბავშვებიც, ფაქტების ამსახველი ვიდეოები კი სოციალური ქსელებით გაავრცელეს.

ისრაელში დაღუპულთა რაოდენობა 150-ს აჭარბებს, დაჭრილია 1100-ზე მეტი პირი, თუმცა ეს არ არის საბოლოო მონაცემები. მსხვერპლი მოჰყვა ღაზას სექტორზე სარაკეტო იერიშებს. პალესტინური მხარის ცნობით, დაღუპულთა რაოდენობა 230-ზე მეტია.

ისრაელის პრემიერმა მიმდინარე მოვლენებს ომი უწოდა, ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობაცაა გამოცხადებული. იერუსალიმის ცნობით, ისრაელის თავდაცვის ძალები „ჰამასს“ 22 ლოკაციაზე ებრძვიან.

8 ოქტომბერი, 00:51: 250-მდე გაიზარდა დაღუპულთა რაოდენობა ისრაელში, იტყობინება „ალ-ჯაზირა“. დაშავებულია 1500-ზე მეტი ადამიანი.

7 ოქტომბერი, 23:22: „ბი-ბი-სი“ ისრაელის თავდაცვის ძალების პრესსპიკერზე დაყრდნობით წერს, რომ „რთული ვითარებაა“ კიბუც ბეერში და ოფაკიმში, სადაც „ჰამასის“ მებრძოლებმა ტყვედ აიყვანეს ისრაელელი ჯარისკაცები და სამოქალაქო პირები.

7 ოქტომბერი, 23:20: უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ისრაელის მხარდამჭერი მორიგი განცხადება გამოაქვეყნა. იხილეთ: „უკრაინაში განსაკუთრებულად განვიცდით“ – ზელენსკი ისრაელის მხარდასაჭერ განცხადებას აქვეყნებს

7 ოქტომბერი, 23:19: პალესტინის ავტონომიის პრეზიდენტი მაჰმუდ აბასი „ჰამასის“ თავდასხმას „ისრაელის საოკუპაციო ძალების ქმედებებს“ აბრალებს. „გარდიანის“ ცნობით, აშშ-ის სახელმწიფო მდივანთან საუბარში აბასმა თქვა, რომ ამჟამინდელი ესკალაცია „კოლონისტების და ისრაელის საოკუპაციო ძალების ქმედებებისა და მუსლიმთა და ქრისტიანთა სიწმინდეების წინააღმდეგ აგრესიის“ ბრალია.

7 ოქტომბერი, 23:05: ავიაკომპანიების ნაწილმა ისრაელის მიმართულებით რეისები გააუქმა. თელ-ავივის მიმართულებით დღეს თბილისიდან არ გაფრინდა „ჯორჯიან ეარვეისის“ თვითმფრინავიც. შესაბამისად, რეისი გაუქმდა თელ-ავივიდან თბილისის მიმართულებითაც, რომელიც თბილისის დროით 22:20 საათზე უნდა შესრულებულიყო.

7 ოქტომბერი, 22:34: ღაზას სექტორში იუწყებიან 232 დაღუპულსა და 1697 დაჭრილზე. პალესტინის ჯანდაცვის სამინისტრო არ აკონკრეტებს, სტატისტიკა მხოლოდ მშიდობიან მოსახლეობას მოიცავს, თუ „ჰამასის“ მებრძოლებსაც, წერს „სი-ენ-ენი“.

7 ოქტომბერი, 22:32: აშშ-ის პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი ისრაელში მიმდინარე ვითარებასთან დაკავშირებით სიტყვით გამოვა. გამოსვლა მალე უნდა დაიწყოს, წერს „სი-ენ-ენი“.

7 ოქტომბერი, 22:28: ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ, „ჰამასის“ მიერ ისრაელის თავდასხმის ფონზე, ოპოზიციური პარტიის ლიდერებს იაირ ლაპიდსა და ბენი განცს და მათ პარტიებს საგანგებო დროის მთავრობაში შესვლას სთავაზობს. დეტალურად: ნეთანიაჰუ ოპოზიციას საგანგებო დროის მთავრობაში შესვლას სთავაზობს

7 ოქტომბერი, 22:04: ცენტრალური ისრაელის ქალაქებში, რიშონში, თელ-ავივში, ბატ იამში და იავნეში „ჰამასის“ სარაკეტო დარტყმების შედეგად დაშავებულია სულ მცირე ცხრა სამოქალაქო პირი, წერს „თაიმს ოფ ისრაელ“.

7 ოქტომბერი, 22:03: ისრაელში დაღუპულთა რაოდენობამ გადააჭარბა 200-ს, წერს „თაიმს ოფ ისრაელ“.

7 ოქტომბერი, 21:38: თელ-ავივში აფეთქებების ხმა ისმის, იტყობინება „სი-ენ-ენი“. გამოცემის ჟურნალისტების ცნობით, უცნობია, რისი გამოწვეულია ხმები – ისრაელის საჰაერო თავდაცვის მიერ რაკეტების ჩამოგდების, თუ ამავე რაკეტების ქალაქში დაცემით. „ჰამასი“, თავის მხრივ, აცხადებს, რომ ქალაქის მიმართულებით 150 რაკეტა გაისროლა, ღაზას სექტორში შენობის დაბომბვის სამაგიეროდ.

7 ოქტომბერი, 21:14: ოპოზიციის ლიდერი იაირ ლაპიდი სურვილს გამოთქვამს, პრემიერ ნეთანიაჰუსთან ერთად საგანგებო დროის მთავრობა ჩამოაყალიბოს. ლაპიდი ხაზს უსვამს, რომ ახლა „ერთობის დროა“, წერს „ალ-ჯაზირა“.

7 ოქტომბერი, 21:12: ისრაელში დაიღუპა 150 ადამიანზე მეტი, იტყობინება „თაიმს ოფ ისრაელ“ ადგილობრივ მედიაზე დაყრდნობით. დაჭრილია 1104 ადამიანი.

7 ოქტომბერი, 21:08: ისრაელმა ელექტროენერგიით მომარაგება შეუწყვიტა ღაზას სექტორს, წერს „თაიმს ოფ ისრაელ“.

7 ოქტომბერი, 21:03: ისრაელში მყოფი საქართველოს მოქალაქეებისთვის ამოქმედდა ცხელი ხაზი. ცხელი ხაზის ნომრებია:

7 ოქტომბერი, 20:20: ისრაელის თავდაცვის ძალები იუწყებიან ღაზას სექტორში ორ მაღალსართულიან შენობაზე განხორციელებულ დარტყმებზე. უწყების ცნობით, შენობებში „ჰამასის“ მებრძოლები იყვნენ, ხოლო მშვიდობიანი მოსახლეობა დაბომბვამდე გააფრთხილეს და ევაკუირება სთხოვეს, იტყობინება „იერუსალიმ თაიმსი“.

BREAKING: Israeli fighter jets destroy the Palestine Tower in Gaza City, displacing its residents. pic.twitter.com/HM7d4XQxzr

— Quds News Network (@QudsNen) October 7, 2023