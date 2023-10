„ჰამასის“ თავდასხმა ისრაელზე – განახლებადი

შვიდი ოქტომბრის დილით ისლამისტური „ჰამასის“ მებრძოლებმა ისრაელზე მასშტაბური შეტევა დაიწყეს – განახორციელეს სარაკეტო დარტყმები და ისრაელის ტერიტორიაზეც შევიდნენ და მძევლებიც აიყვანეს.

ისრაელის პრემიერმა მიმდინარე მოვლენებს ომი უწოდა, ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობაცაა გამოცხადებული. ოფიციალური იერუსალიმის ცნობით, ისრაელის თავდაცვის ძალები ოცდაორ ლოკაციაში აწარმოებენ ბრძოლებს.

ამ განახლებად მასალაში „ნეტგაზეთი“ სანდო და გადამოწმებულ წყაროებზე დაყრდნობით მიმდინარე მოვლენებს გაგაცნობთ. ცნობების გასანახლებლად გადატვირთეთ [დაარეფრეშეთ] გვერდი.

7 ოქტომბერი, 21:38: თელ-ავივში აფეთქებების ხმა ისმის, იტყობინება „სი-ენ-ენი“. გამოცემის ჟურნალისტების ცნობით, უცნობია, რისი გამოწვეულია ხმები – ისრაელის საჰაერო თავდაცვის მიერ რაკეტების ჩამოგდების, თუ ამავე რაკეტების ქალაქში დაცემით. „ჰამასი“, თავის მხრივ, აცხადებს, რომ ქალაქის მიმართულებით 150 რაკეტა გაისროლა, ღაზას სექტორში შენობის დაბომბვის სამაგიეროდ.

7 ოქტომბერი, 21:14: ოპოზიციის ლიდერი იაირ ლაპიდი სურვილს გამოთქვამს, პრემიერ ნეთანიაჰუსთან ერთად საგანგებო დროის მთავრობა ჩამოაყალიბოს. ლაპიდი ხაზს უსვამს, რომ ახლა „ერთობის დროა“, წერს „ალ-ჯაზირა“.

7 ოქტომბერი, 21:12: ისრაელში დაიღუპა 150 ადამიანზე მეტი, იტყობინება „თაიმს ოფ ისრაელ“ ადგილობრივ მედიაზე დაყრდნობით. დაჭრილია 1104 ადამიანი.

7 ოქტომბერი, 21:08: ისრაელმა ელექტროენერგიით მომარაგება შეუწყვიტა ღაზას სექტორს, წერს „თაიმს ოფ ისრაელ“.

7 ოქტომბერი, 21:03: ისრაელში მყოფი საქართველოს მოქალაქეებისთვის ამოქმედდა ცხელი ხაზი. ცხელი ხაზის ნომრებია:

7 ოქტომბერი, 20:20: ისრაელის თავდაცვის ძალები იუწყებიან ღაზას სექტორში ორ მაღალსართულიან შენობაზე განხორციელებულ დარტყმებზე. უწყების ცნობით, შენობებში „ჰამასის“ მებრძოლები იყვნენ, ხოლო მშვიდობიანი მოსახლეობა დაბომბვამდე გააფრთხილეს და ევაკუირება სთხოვეს, იტყობინება „იერუსალიმ თაიმსი“.

BREAKING: Israeli fighter jets destroy the Palestine Tower in Gaza City, displacing its residents. pic.twitter.com/HM7d4XQxzr

— Quds News Network (@QudsNen) October 7, 2023