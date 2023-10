„ჯორჯიან ეარვეისმა“ და სხვა ავიაკომპანიებმა ისრაელის მიმართულებით რეისები შეაჩერეს

მას შემდეგ, რაც ტერორისტული დაჯგუფება ჰამასი ისრაელის ტერიტორიაზე შეიჭრა დღეს, 7 ოქტომბერს, ავიაკომპანიების ნაწილმა ისრაელის მიმართულებით რეისები შეაჩერა.

საფრთხის მომატებული რისკის გამო რეისების ნაწილი, თელ-ავივის ბენ გურიონის საერთაშორისო აეროპორტის ნაცვლად კვიპროსში, ლარნაკაში დაეშვა, ნაწილი კი უკან გაბრუნდა.

რეისები დროებით შეაჩერეს შემდეგმა ავიაკომპანიებმა: ლუფთანზა ჯგუფი, რომელიც რამდენიმე ავიაკომპანიას აერთიანებს, ვიზეარი, რაინეარი, თურქეთის ავიახაზე, იუნაითედი, იზიჯეტი, ტრანსავია, იბერია და ა.შ.

თელ-ავივის მიმართულებით დღეს თბილისიდან რეისი გააუქმა „ჯორჯიან ეარვეისმაც“. შესაბამისად, რეისი გაუქმდა თელ-ავივიდან თბილისის მიმართულებითაც, რომელიც თბილისის დროით 22:20 საათზე უნდა შესრულებულიყო.

სოციალური ქსელებით გავრცელდა თელ-ავივის აეროპორტში გადაღებული ვიდეო, რომელზეც აღბეჭდილია მიწაზე დაწოლილი ახლადჩაფრენილი მგზავრები, ისმის გამაფრთხილებელი სირენების ხმა. აღნიშნული სირენები ისრაელში მაშინ ირთვება, როცა სარაკეტო შეტევა იწყება.

View from Ben Gurion Airport in Tel Aviv now: flight passengers forced to wait out the air raid lying on the ground. pic.twitter.com/JsJVYhLaxZ

— NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2023