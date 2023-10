“ვგმობ ისრაელის სახელმწიფოსა და მოქალაქეებზე ტერორისტულ თავდასხმას” — ღარიბაშვილი

საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, ირაკლი ღარიბაშვილმა დაგმო ისლამისტური მოძრაობა “ჰამასის” თავდასხმას ისრაელზე. ამის შესახებ მან სოციალურ ქსელ X-ში [ყოფილი თვითერი] დაწერა.

I strongly condemn terrible terrorists attack on the state of Israel and Israeli citizens, the loss of lives, and serious injuries to many. Heartfelt condolences to the Government and People of the State of Israel, wishing speedy recovery to all those injured.

— Irakli Garibashvili (@GharibashviliGe) October 7, 2023