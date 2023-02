არ დაუჭიროთ მხარი “ხალხის ძალის” კანონპროექტს – PACE -ს მოწოდება ქართველ დეპუტატებს

ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა საქართველოს პარლამენტის პოლიტიკურ ფრაქციებს მოუწოდებს, მხარი არ დაუჭირონ “ხალხის ძალის” ინიცირებულ კანონპროექტს, რომელიც დამოუკიდებელ მედიასაშუალებებსა და სამოქალაქო ორგანიზაციებს აიძულებს, დარეგისტრირდნენ “უცხო ქვეყნის გავლენის აგენტების” რეესტრში.

“ჩვენ მოვუწოდებთ საქართველოს ყველა სხვა პოლიტიკურ ფრაქციას – ნუ დაუჭერთ მხარს ამ კანონპროექტს, რომელსაც მიღების შემთხვევაში მსუსხავი ეფექტი იქნება”.

განცხადებას საპარლამენტო ასამბლეა ტვიტერზე აქვეყნებს.

We urge all other political factions in Georgia not to support this draft law that would have a chilling effect if adopted, they underlined.

