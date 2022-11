კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს საქართველოს ევროპულ გზას — ლექსმანი გვარამიას განაჩენზე

ევროპარლამენტარ, „ევროპის სახალხო პარტიის“ წევრ მირიამ ლექსმანისთვის უკიდურესად მიუღებელია „მთავარი არხის“ გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას პატიმრობაში დატოვება.

მისი შეფასებით, გვარამიას სასჯელი გაყალბებულ ბრალს ეფუძნება.

„შერჩევითი მართლმსაჯულების ეს კიდევ ერთი მაგალითი კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს საქართველოს ევროპულ გზას“, — წერს ლექსმანი Twitter-ზე.

I am abhorred by the decision to uphold the sentencing of Nika Gvaramia, which is based on trumped up charges.

This yet another example of selective justice puts into question Georgia’s European path pic.twitter.com/077uAUqJPl

— Miriam M. Lexmann (@MiriamMLex) November 2, 2022