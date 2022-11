“ვუერთდები შეშფოთებას” — ფოტიგა გვარამიას საქმეზე

პოლონელი ევროპარლამენტარი კონსერვატორებისა და რეფორმატორების ჯგუფიდან ანა ფოტიგა შეშფოთებას გამოთქვამს „მთავარი არხის“ დამფუძნებლის, ნიკა გვარამიას პატიმრობაში დატოვების გამო.

„ვუერთდები ნიკა გვარამიას მდგომარეობის გამო შეშფოთებას. საქართველოში პოლიტიკურად მოტივირებული დევნა და მედიის თავისუფლების შემდგომი გაუარესება მიუღებელია“, — წერს ფოტიგა Twitter-ზე.

I join the voices of concern over the situation of Nika Gvaramia. The politically motivated persecution and further deterioration of media freedom in Georgia are unacceptable.

— Anna Fotyga Biuro Poselskie (@AnnaFotyga_PE) November 2, 2022