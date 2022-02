„ბოდიში ჩვენი მთავრობის გამო“, — ამ ლოზუნგით სოციალურ ქსელებში კამპანია დაიწყო.

Facebook-ის და Twitter-ის ქართველი მომხმარებლები ემიჯნებიან პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებებს და აზიარებენ უკრაინის დროშის ფერებში გადაწყვეტილ ფოტოს ინგლისურენოვანი წარწერით: sorry for our government (ბოდიში ჩვენი მთავრობისთვის). ისინი ხაზს უსვამენ, რომ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადება ქართველი ხალხის უმრავლესობისთვის მიუღებელია.

🇺🇦🇺🇦Ukraine we, Georgian people, are so sorry for our government!!! Just know that Georgians are on your side!! Out government should be talking on their behalf, not on our! WE ARE SORRY!🇺🇦🇺🇦 #IStandWithUkraine #SupportUkraine #Ukraine Слава україні!!!! 🇺🇦✊🏽 Слава україні!!! 🇺🇦✊🏽 pic.twitter.com/ga2xgM2tgf

— GachavaG (@ghachavaa) February 25, 2022