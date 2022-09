“გაგვიჩალიჩეს” — რუსული НТВ-ს ეთერში პროპაგანდისტებმა იკამათეს

“ამბობთ, რომ ყველაფერი გეგმის მიხედვით მიდის. ვინმეს მართლა სჯერა, რომ 6 თვის წინ ჩვენ დავგეგმეთ ბალაკლეის დატოვება?” — იკითხეს რუსეთის სახელმწიფო ტელეკომპანიის, НТВ-ს ეთერში, ერთ-ერთ გადაცემაში, სადაც იკამათეს უკრაინაში რუსეთის მიერ წარმოებულ ომთან დაკავშირებით.

გადაცემის შემოკლებული ვერსია გამოაქვეყნა ამერიკელმა ჟურნალისტმა, ჯულია დეივისმა, რომელიც რუსულ მედიას აკვირდება.

ჩანაწერის მიხედვით, ზოგიერთი სტუმარი მეტად რადიკალურია და უცვლელად იმეორებს რუსეთის ხელისუფლების რიტორიკას ომზე, თუმცა არაერთი მათგანი მკვეთრად გაღიზიანებული ჩანს რუსეთის არმიის ბოლოდროინდელი წარუმატებლობით და სტრატეგიის გადახედვის საჭიროებაზე მიანიშნებს.

Life comes at you fast: pundits on Russian TV realize that their military is failing and their country is in trouble. They are starting to play the blame game. Some of them finally understand that their genocidal denial of the Ukrainian identity isn’t working in Russia’s favor. pic.twitter.com/jNNn5xifI5

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) September 11, 2022