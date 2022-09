რუსეთში გრძელდება დაპირისპირება კრემლის პროპაგანდისტებს შორის

რუსულ მედიაში კრემლის პროპაგანდისტ წამყვანებს შორის გრძელდება კამათი ხარკოვში რუსული არმიის მარცხის ირგვლივ.

რამდენიმე დღის წინ NTV-ს ეთერში პროპაგანდისტებმა ღიად იკამათეს იმაზე, თუ როგორ უნდა გაგრძელდეს სამხედრო მოქმედებები უკრაინაში.

ერთ-ერთმა რუსმა ექსპერტმა და სახელმწიფო დუმის ყოფილმა დეპუტატმა ბორის ნადეჟდინმა გამოთქვა აზრი, რომ საყოველთაო მობილიზაციის გარეშე რუსეთს უკრაინის დამარცხება გაუჭირდება, ამიტომ, რუსეთმა ომი უნდა შეწყვიტოს და კიევთან სადავო საკითხები მოლაპარაკებების გზით გადაჭრას. ბორის ნადეჟდინმა ასევე თქვა, რომ ადამიანებმა, რომელთაც პრეზიდენტი პუტინი დაარწმუნეს, რომ სპეცოპერაცია სწრაფი და ეფექტური იქნებოდა, “ყველას გაგვიჩალიჩეს”.

ნადეჟდინს სხვა ექსპერტი პროპაგანდისტები NTV-ს ეთერშივე დაუპირისპირდნენ და მკაცრად გააკრიტიკეს ის, თუმცა შემდეგ საქმეში ვლადიმერ სოლოვიოვი და ტელევიზიაა რასია 1 ჩაერთნენ. სოლოვიოვის გადაცემაში მასსა და ერთ-ერთ ექსპერტ-პროპაგანდისტ ვასილ ვაკაროვს შორის ასეთი დიალოგი შედგა:

ვასილ ვაკაროვი: გუშინ ერთ ფედერალურ არხზე, რუსი, საკმაოდ ცნობილი ადამიანი, ყოფილი დეპუტატი…

ვლადიმერ სოლოვიოვი: ბორიკა ნადეჟდინი?

ვასილ ვაკაროვი: დიახ

ვლადიმერ სოლოვიოვი: ბორიკა საერთოდ ისტერიულია, ვის ანაღლვებს…

ვასილ ვაკაროვი: მან თქვა მოლაპარაკებები დავიწყოთ უკრაინასთანო, არიან ადამიანები, რომლებიც ასე ფიქრობენ…

ვლადიმერ სოლოვიოვი: არიან და როგორც წესი, 15-დღიან პატიმრობას იღებენ ხოლმე, ბორიკას ჯერ არ მიუღია, მაგრამ მიიღებს. ბორიკა არის ადამიანი, რომელმაც ზემოდან დაიწყო და ფსკერამდე ჩამოვიდა.

ვასილ ვაკაროვ: თუ ვიღაც ამას ფედერალურ არხზე ამბობს, ეს ნიშნავს, რომ არის ხალხი ვისაც ამის თქმა სურს, მაგრამ ვერ ახერხებს

ვლადიმერ სოლოვიოვი: ეს ნიშნავს რომ ჩვენ დემოკრატია გვაქვს.

After my clip featuring Boris Nadezhdin went viral ⤵️, top Russian propagandist Vladimir Solovyov wondered out loud why he wasn’t thrown in jail. Nadezhdin criticized unnamed officials for advising Putin to invade Ukraine and called for peace talks. https://t.co/pTpN1mz1H9 pic.twitter.com/92oeVwZIxJ

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) September 14, 2022