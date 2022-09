პარტია „საქართველოსთვის“ ლიდერი გიორგი გახარია ბელარუსის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს ოკუპირებულ აფხაზეთში ჩასვლას Twitter-ზე ეხმაურება.

„მე მკაცრად ვგმობ პრეზიდენტ ლუკაშენკოს ვიზიტს რუსეთის ოკუპირებულ აფხაზეთში. ეს არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის აშკარა დარღვევა, რასაც მთავრობისა და საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან მტკიცე რეაგირება სჭირდება. ჩვენ ყველანი მტკიცედ უნდა მივუდგეთ ასეთ დარღვევებს!“ — აცხადებს გახარია.

I strongly condemn President Lukashenko’s visit to Russian occupied #Abkhazia. It is an obvious violation of 🇬🇪 territorial integrity & sovereignty which needs strong response from the Government and International community. We all should be firm in addressing such violations!

