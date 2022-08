სამხედრო ექსპერტი ოლეგ ჟდანოვი აცხადებს, რომ რუს ოკუპანტებს ხერსონის ოლქში თავდაცვის სამი ხაზი ჰქონდათ გამაგრებული.

დღეს უკრაინულმა მედიამ „კახოვკის“ მებრძოლზე დაყრდნობით გაავრცელა ინფორმაცია, რომ უკრაინულმა მხარემ ხერსონის ოლქში რუსული დაცვის პირველი ხაზი გაარღვია.

„ყველას გაგვიხარდა, მაგრამ დაველოდოთ ოფიციალურ ინფორმაციას უკრაინის შეიარაღებული ძალების შემდგომი წინსვლის შესახებ. მაშინვე დაიწყო კითხვები იმის შესახებ, თუ როდის ავიღებთ ხერსონს, როდის გავათავისუფლებთ და ა.შ. შეგახსენებთ, რომ ხერსონის მიმართულებით მტერმა თავდაცვის სამი ხაზი ააგო. ჯერჯერობით ვსაუბრობთ პირველი მათგანის გარღვევაზე. თუმცა ჩვენ გვაქვს გამოცდილება. მაშინ მივაღწიეთ მესამეს. დაველოდოთ“, — განაცხადა ჟდანოვმა ვიდეომიმართვაში.

მან საზოგადოებას მოუწოდა, დაელოდოს ოფიციალურ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ სად გაარღვიეს უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა ოკუპანტების დაცვა და რა იყო ეს გარღვევის შედეგი: არტილერიისა და ავიაციის მუშაობა თუ მთლიანობაში უკრაინის შეიარაღებული ძალების წარმატებული მოქმედებები.

უკრაინის ხელისუფლებას ოფიციალური განცხადება უკრაინის სამხრეთში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებზე არ გაუკეთებია. პრეზიდენტის მრჩეველმა მიხაილო პოდოლიაკმა მოუწოდა პოლიტიკოსებსა და ექსპერტებს, „არ ისპეკულირონ სამხედრო ოპერაციის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაციით, უკრაინის შეიარაღებული ძალების ან უკრაინის თავდაცვის ოფიციალური პირების განცხადებებამდე“.

„ასევე, ვთხოვ ჟურნალისტებს, დღესაც და მომავალ დღეებშიც, განსაკუთრებული სიფრთხილით გადაამოწმონ ინფორმაციის წყაროები და სპიკერების ექსპერტიზა“, – განაცხადა პოდოლიაკმა, თუმცა მანვე დაწერა, რომ დღეს რუსეთთან მოლაპარაკების ერთადერთ შესაძლო ვარიანტს უკრაინის სპეციალური დელეგაცია აწარმოებს ფრონტის ხაზის სამხრეთ და სხვა მიმართულებებში.

„მოლაპარაკებები“ კარგად მიდის. ჩვენ ველოდებით ახალ „კომპრომისებს“ „კეთილგანწყობის ჟესტების“ სახით“, — დაწერა მან.

