„ევროპის სახალხო პარტია“ (EPP) გამოეხმაურა დღეს, პირველ მაისს, თბილისში გამთენიისას ანტირუსული პროტესტის ჩასახშობად ხელისუფლების მიერ ძალის გამოყენების ფაქტს.

პარტიამ ასევე დაგმო ლევან ხაბეიშვილის მიმართ განხორციელებული ფიზიკური ძალადობა.

„ჩვენ შეძრწუნებულები ვართ თბილისში მომიტინგეების მიმართ განხორციელებული სასტიკი ძალადობის ფაქტით, რომლებიც მშვიდობიან დემონსტრაციას ახორციელებენ „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონის წინააღმდეგ. ჩვენ ასევე მკაცრად ვგმობთ „ნაციონალური მოძრაობის“ თავმჯდომარის, ლევან ხაბეიშვილის ცემას სპეცრაზმის მიერ. ქართველი ხალხი იმსახურებს დემოკრატიასა და ევროპას!“, — ნათქვამია განცხადებაში.

„ევროპის სახალხო პარტიის“ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ აუცილებელია სანქციები დაეკისროს ბიძინა ივანიშვილსაც.

„დროა სანქციები დაეკისროს ბიძინა ივანიშვილს და ყველას, ვინც მას ეხმარება საქართველოს დემოკრატიის განადგურებაში. ქართველების მომავალ თაობას ამ ბრძოლაში მარტო ვერ დავტოვებთ“, — წერს „ევროპის სახალხო პარტია“ X-ზე.

It’s time to sanction Bidzina Ivanishvili and all those that help him destroy Georgia’s democracy.

We cannot leave the next generation of Georgians alone in this struggle.

