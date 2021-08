ავღანელმა ქალებმა ქაბულში უფლებების დასაცავად საპროტესტო აქცია გამართეს

ავღანელმა ქალებმა ქაბულში თალიბანის წინააღმდეგ საპროტესტო აქცია გამართა.

სოციალურ ქსელებში აქციის რამდენიმე ვიდეო ვრცელდება. იქ მყოფი ჟურნალისტები აცხადებენ, რომ ქალები თალიბანის მიერ დაკავებული ქაბულის ქუჩებში თავიანთი უფლებებისთვის იბრძოდნენ.

„მუშაობა, განათლება და პოლიტიკური აქტივობა ყველა ქალის უფლებაა“, – ამბობდნენ აქციის მონაწილეები.

Brave Afghan women protesting for their rights in Kabul. “Work, education and political participation is every woman’s right” pic.twitter.com/BEW4aXNjEp

— Richard Engel (@RichardEngel) August 17, 2021