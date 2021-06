მაიამი ბიჩთან ახლოს საცხოვრებელი კორპუსი ნაწილობრივ ჩამოინგრა

სამხრეთ ფლორიდაში, მაიამი ბიჩის მიმდებარედ, სერფსაიდში, საცხოვრებელი კორპუსი ნაწილობრივ ჩამოინგრა, რის შედეგადაც, სულ მცირე, ერთი ადამიანი დაიღუპა. როგორც CNN წერს, არსებობს საფრთხე, რომ ადამიანები ნანგრევების ქვეშ იყვნენ მოყოლილი.

Boy rescued from the rubble of a building collapse in Surfside, Florida — near Miami Beach.

Hundreds of first responders are on the scene right now.

Rescue operation continues at 8777 Collins Ave. pic.twitter.com/Hnq7Gd9QW4

— Brian Entin (@BrianEntin) June 24, 2021