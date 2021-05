კრამონი აკრიტიკებს ენმ-ს, რომელიც პარლამენტში შედის მიშელის დოკუმენტზე ხელმოწერის გარეშე

გერმანელი ევროპარლამენტარი ვიოლა ფონ კრამონი აკრიტიკებს “ნაციონალურ მოძრაობას”, რომელიც ხანგრძლივი ბოიკოტის შემდეგ პარლამენტში შედის.

კრამონი, რომელიც ენმ-ის პარლამენტში შესვლის გადაწყვეტილებამდე ექსპრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილსაც შეხვდა, წერს:

“ძალიან სამწუხაროა, რომ ენმ-მ გადაწყვიტა ხელი არ მოაწეროს 19 აპრილის შეთანხმებას. შეთანხმების მიზანი უკეთესი სასამართლო სისტემა და უფრო სამართლიანი პარლამენტია. პოლიტიკურ პასუხისმგებლობაზე თავის არიდება და დანარჩენი ოპოზიციის ხარჯზე გასვლა არაკონსტრუქციული პოლიტიკის ნიშანია”, – წერს კრამონი ტვიტერზე 30 მაისს.

🇬🇪 Very regrettable that #UNM for now decided not to sign the April 19 agreement. The agreement contributes to better judiciary & fairer Parliament of #Georgia. Avoiding political responsibility & free-riding on cost of rest of the opposition is a sign of nonconstructive politics https://t.co/rv0dWTe6D1

— Viola von Cramon (@ViolavonCramon) May 30, 2021