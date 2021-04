რა ხდება შავ ზღვაზე და რა როლი უნდა ჰქონდეს საქართველოს მის უსაფრთხოებაში

ბოლო კვირების განმავლობაში, უკრაინის აღმოსავლეთში დონეცკისა და ლუგანსკის დე ფაქტო რესპუბლიკების მებრძოლებთან მიმდინარე დაპირისპირებისა და შავ ზღვაში რუსეთის ფედერაციის მიერ დაწყებული სამხედრო წვრთნების კვალდაკვალ, რასაც წინ უძღოდა რუსული ძალების მობილიზება უკრაინის საზღვართან, კიდევ ერთხელ გააქტიურდა შავი ზღვის, როგორც რეგიონის, უსაფრთხოების საკითხი, არ ამხოლოდ ამ ზღვის აკვატორიის ისეთი წევრებისთვის, როგორებიცაა საქართველო და უკრაინა, არამედ გლობალური აქტორებისთვისაც, მათ შორის ნატოსთვის.

ამ სტატიაში ვარკვევთ, რა ტიპის გამოწვევები დგას შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხში ნატოს წევრ და მოკავშირე სახელმწიფოების წინაშე და რა გეოპოლიტიკური მიზნები ამოძრავებთ ზღვაზე გასასვლელის მქონე სხვა სახელმწიფოებს. ასევე, რა შეიძლება იყოს საქართველოს როლი ზღვის უსაფრთხოების საკითხში და რა უნდა გაკეთდეს ამისათვის.

ანალიტიკოსების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ალიანსი კიდევ უფრო უნდა გააქტიურდეს, თუმცა ამისათვის ჯერ საჭიროა შავი ზღვის აკვატორიის წევრი, ნატოს პარტნიორი ქვეყნების, უკრაინისა და საქართველოს ერთიანი პოზიცია.

ეუთოს უკრაინის სპეციალური სამონიტორინგო მისიის ანგარიშის მიხედვით, 20 აპრილის მონაცემებით, ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება დონეცკის რეგიონში დაირღვა 138-ჯერ, ხოლო ლუგანსკში – 27-ჯერ.

მარტის თვის ბოლოდან მოყოლებული, ბრძოლები ყოველდღიურად მიმდინარეობს.

ოფიციალური კიევის მიხედვით, ქვეყნის აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენები არის ყველაზე მასშტაბური ბოლო წლების განმავლობაში. უკრაინული მხარის მტკიცებითვე, რუსეთის ფედერაციას მობილიზებული ჰყავს 80 000 სამხედრო ვორონეჟის მხარესა და ოკუპირებულ ყირიმში.

