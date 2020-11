ალიევის თანახმად, ყარაბაღის ქალაქი შუშა აიღეს

აზერბაიჯანული მხარის განცხდებით, მათ მთიანი ყარაბაღის მნიშვნელოვანი ქალაქი შუშა/შუში აიღეს.

პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა განაცხადა, რომ „შუშა ოკუპაციისგან გათავისუფლებულია“.

ამასთან, მედიაში ვრცელდება კადრები, რომელიც უჩვენებს, რომ სტეფანაკერტში მცხოვრები მოქალაქეები, აზერბაიჯანული ძალების მოახლოების ფონზე, ქალაქს ტოვებენ.

Civilians fleeing Stepanakert as Azerbaijani forces heavily shell the city and draw closer. https://t.co/kaDja2SMeJ

— Neil Hauer (@NeilPHauer) November 8, 2020