ბაიდენი თუ ტრამპი? – რა უნდა ვიცოდეთ აშშ-ის არჩევნების შესახებ

3 ნოემბერს აშშ-ში რიგით 59-ე საპრეზიდენტო არჩევნები იმართება. საარჩევნო და საფოსტო ყუთებთან ამერიკელები გადაწყვეტენ, თუ ვინ ჩაიბარებს ოვალურ კაბინეტს და შესაბამისად, სათავეში ჩაუდგება ბრძოლას კორონავირუსთან, რომელსაც 200 000-ზე მეტი ამერიკელი შეეწირა და შეეცდება, დასძლიოს რიგი შიდა თუ საგარეო პრობლემებისა — რასობრივი და ეკონომიკური უთანასწორობა, იარაღის კონტროლის საკითხი და სხვა.

მიუხედავად იმისა, რომ მთლიანობაში პრეზიდენტობის მსურველი 1 214 კანდიდატია დარეგისტრირებული, გამარჯვების რეალური შანსი, ორპარტიული პოლიტიკური სისტემიდან გამომდინარე, მხოლოდ ორ ადამიანს — რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატ დონალდ ტრამპსა და დემოკრატიული პარტიის რჩეულ ჯო ბაიდენს აქვს.

კორონავირუსის პანდემიამ, რა თქმა უნდა, არჩევნები ისედაც განსაკუთრებული გახადა, თუმცა, ესეც რომ არა, არჩევნები მაინც უჩვეულო იქნებოდა — დონალდ ტრამპის პოლიტიკური კარიერა და მისი სტილი მკვეთრად განსხვავდება იმ პოლიტიკური სტანდარტებისგან, რომელიც ამერიკულ პოლიტიკაში მის გამოჩენამდე არსებობდა.

ტრამპმა, პროგნოზების საწინააღმდეგოდ, 2016 წელს ჯერ რესპუბლიკელთა პრაიმერში [შიდაპარტიული არჩევნები] გაიმარჯვა, შემდეგ „გენერალურ ბრძოლაში“ ჰილარი კლინტონს სძლია, გადაურჩა იმპიჩმენტს და ახლა ცდილობს, თეთრ სახლში მეორე ვადით დარჩეს.

თავის მხრივ, ჯო ბაიდენმა მესამე ცდის შემდეგ მოახერხა პრეზიდენტობის კანდიდატი გამხდარიყო. გამოკითხვების და ანალიტიკოსების პროგნოზების თანახმად, იგი აშკარა ფავორიტია. თუმცა, ბაიდენმა, თუნდაც ქვეყნის მასშტაბის უფრო მეტი ხმის მიღების მიუხედავად, შეიძლება ვერ მოიგოს — საარჩევნო კოლეგიის სისტემის გამო.

ამასთან ერთად, საუბარი მიდის ე.წ „წითელი მირაჟზე“ — ფენომენზე, რომელიც არ მოგვცემს საშუალებას, გამარჯვებულის ვინაობა არჩევნების დღეს გავიგოთ. არც ისაა გამორიცხული, პრეზიდენტობის ბედი, საბოლოო ჯამში, უზენაესი სასამართლოს გადასაწყვეტი გახდეს.

უჩვეულო წინასაარჩევნო გარემო

2020 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები და წინასაარჩევნო სამზადისი აშშ-სთვის უჩვეულოა, მათ შორის, წინასაარჩევნო ინციდიენტების გამო, რომელიც, ძირითადად, პრეზიდენტ ტრამპის მხარდამჭერებისგან მოდის. ერთ-ერთი ასეთი შემთხვევა რამდენიმე დღის წინ ტეხასში მოხდა, როცა ტრამპის მხარდამჭერთა ავტოკოლონამ ცენტრალურ ავტომაგისტრალზე შეაფერხა ბაიდენის კამპანიის ავტობუსი, რომელიც საარჩევნო ღონისძიებისკენ მიემართებოდა.

კადრებში ჩანს, რომ ტრამპის მხარდამჭერები ავტობუსის შეფერხებას ცდილობენ, ერთ-ერთი ავტომობილი კი, სავარაუდოდ, მიზანმიმართლად ეჯახება სხვა ავტომობილს და მის ზოლიდან გადაგდებას ცდილობს. საბოლოოდ, ავტობუსში მყოფებმა მიაღწიეს დანიშნულების ადგილს, თუმცა ტეხასში უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული წუხილის გამო, საარჩევნო ღონისძიება გაუქმდა. მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყეს როგორც ადგილობრივმა სამართალდამცავებმა, ისე გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ. ტრამპმა თავისი მხარდამჭერები გაამხნევა და თქვა, რომ მათ ცუდი არაფერი გაუკეთებიათ.

These tactics have no place in Texas, my home state, and no place in America.

Please vote. Please volunteer this weekend. The future of our democracy is at stake. pic.twitter.com/G0O4yg2vnJ

— Dr. Eric Cervini (@ericcervini) October 31, 2020