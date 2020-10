პროტესტის შემდეგ, ყირგიზეთში საპარლამენტო არჩევნების შედეგები გააუქმეს

ყირგიზეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საპარლამენტო არჩევნების შედეგები გააუქმა. აღნიშნულს წინ უძღოდა პროტესტი დედაქალაქ ბიშკეკის ცენტრში, შედეგების ბათილად ცნობის მოთხოვნით, და სამთავრობო შენობების დაკავება დემონსტრანტების მიერ.

5 ოქტომბრის ღამით მომიტინგეებმა დაიკავეს შენობა, რომელშიც პარლამენტი და პრეზიდენტის ოფისია განთავსებული. მათ სხვა სამთავრობო შენობებში შესვლაც შეძლეს. ქვეყნის პრეზიდენტმა პროცესები ზოგიერთი პოლიტიკური ძალის მიერ ძალაუფლების ხელში ჩაგდების უკანონო მცდელობად შეაფასა.

ყირგიზეთის ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით, პროტესტისა და შეტაკებებისას 1 ადამიანი დაიღუპა, 600 კი დაშავდა.

ბიშკეკის ცენტრში ვითარება 5 ოქტომბრის საღამოს დაიძაბა. აქციის მონაწილეები, რომლებიც პარლამენტისკენ გზის გათავისუფლებას ცდილობდნენ, სპეცრაზმმა ცრემლსადენი გაზითა და რეზინის ტყვიებით დაშალა. თუმცა რამდენიმე საათში დემონსტრანტები ცენტრალურ მოედანზე დაბრუნდნენ და სახელმწიფო დაწესებულებებს შეუტიეს.

სოციალურ მედიაში გავრცელებული ვიდეოების თანახმად, დემონსტრანტთა ნაწილმა ღობეზე გადასვლით, ნაწილმა კი ცენტრალური ჭიშკრიდან შეძლო ე.წ. თეთრ სახლში შესვლა, სადაც პარლამენტი და პრეზიდენტის ოფისი მდებარეობს. მოგვიანებით, შენობაში ცეცხლიც გაჩნდა, რომლის ლიკვიდირებასაც მეხანძრეები ცდილობდნენ.

#Kyrgyzstan 🇰🇬: footage from inside the Kyrgyz parliament building in #Bishkek pic.twitter.com/RuwYguaWmY



“რადიო თავისუფლების” ყირგიზეთის ბიუროს თანახმად, შენობაში შესულმა დემონსტრანტებმა საპრეზიდენტო განყოფილების ოთახებიც დაიკავეს, დააზიანეს ავეჯი, ერთ-ერთ ოთახში კი პრეზიდენტ სოორონბაი ჯეენბეკოვის პორტრეტი ჩამოხსნეს და ჩარჩოდან ამოაგდეს.

დემონსტრანტთა სხვა ჯგუფებმა დაუბრკოლებლად შეძლეს სახელმწიფო ტელევიზიისა და ეროვნული უსაფრთხოების სახელმწიფო კომიტეტის შენობების დაკავება. კომიტეტის შენობაში მდებარე იზოლატორიდან ყირგიზეთის ყოფილი პრეზიდენტი, ალმაზბეკ ატამბაევი გაათავისუფლეს, რომელსაც სახელმწიფო კორუფციაში სდებდა ბრალს.

Absolutely incredible photos of protesters in Bishkek taking over the office of President Jeenbekov. https://t.co/mod4fqqgtP via @AzattykMedia @RFERL pic.twitter.com/1AFNkgd17t

— Christopher Miller (@ChristopherJM) October 5, 2020