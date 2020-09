გარკვეული პოზიციები დავკარგეთ – ყარაბაღის დე ფაქტო პრეზიდენტი

ყარაბაღის დე ფაქტო პრეზიდენტი არაიკ ჰარუთიუნიანი აცხადებს, რომ მათ აზერბაიჯანთან „გარკვეული პოზიციები“ დაკარგეს თალიშის მიმარტულებით და სამხრეთ ფრთაზე.

„თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ამ პოზიციების დაბრუნება არ შეგვიძლია“, – წერს ის ტვიტერზე.

Questions arose as to whether or not we lost military positions in #Artsakh / #NagornoKarabakh

We lost some positions, in Talish direction & the southern wing, but that doesn’t mean we cannot take those positions back.

— Arayik Harutyunyan | Artsakh President (@Pres_Artsakh) September 27, 2020