არ დაუშვათ თურქეთის ჩარევა – ფაშინიანი

სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი საერთაშორისო საზოგადოებას მოუწოდებს, არ დაუშვას თურქეთის ჩარევა ყარაბაღის განახლებულ კონფლიქტში. მისი თქმითვე, რეგიონი „ფართომასშტაბიანი ომის ზღვარზე“ დგას.

„ჩვენ ვდგავართ სამხრეთ კავკასიაში ფართომასშტაბიანი ომის ზღვარზე, რასაც შეიძლება მოჰყვება ძალიან არაპროგნოზირებადი შედეგები“, – განაცხადა ნიკოლ ფაშინიანმა ფეისბუკმიმართვისას და დასძინა, რომ კონფლიქტი შეიძლება გასცდეს რეგიონის საზღვრებს.

„მოვუწოდებ საერთაშორისო საზოგადოებას, გამოიყენოს ყველა ბერკეტი და არ დაუშვას თურქეთის ჩართვა კონფლიქტში“, – განაცხადა მან. მან ასევე მოუწოდა ეუთოს მინსკის ჯგუფს, — რომელიც კონფლიქტის მედიაციაშია ჩართული, — გაამახვილოს ყურადღება ვითარების „სერიოზულობაზე“.

I call on the international community to use all of its influence to halt any possible interference by Turkey, which will ultimately destabilize the situation in the region. This is fraught with the most devastating consequences for the South Caucasus and neighboring regions.

