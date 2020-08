სომხეთის პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა სოროსს „ნახევრად მკვდარი ბებერი“ უწოდა

სომხეის პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა ალენ სიმონიანმა მილიარდერ ფილანთროპ ჯორჯ სოროსს „ნახევრად მკვდარი ბებერი“ უწოდა და იმის „დასამტკიცებლად“, რომ ხელისუფლება სოროსთან არ არის დაკავშირებული, განაცხადა:

„ვინ მიგდიან სოროსი, მამამისი ან ვინმე სხვა, რომ სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობაზე ჰქონდეთ ზეგავლენა?! მხოლოდ სომხეთის რესპუბლიკის მოქალაქეებსა აქვთ ზეგავლენა სომხეთზე“.

მოგვიანებით სიმონიანმა „რადიო თავისუფლებას“ განუცხადა: „შთაბეჭდილება მრჩევა, რომ ჩვენს ზოგიერთ ოპონენტს ჰგონია, რომელიმე ორგანიზაციას შეიძლება მართლაც ჰქონდეს გავლენა. ეს მცდარია და ეს ყველა შესაძლებლობისთანავე იქნება ნაჩვენები“.

თავდაპირველი კომენტარი სიმონიანმა რამდენიმე დღის წინ გაზეთ „ჰრაპარაკთან“ გააკეთა. ამის შემდეგ „ღია საზოგადოების ფონდის“ სომხეთის ოფისმა პარლამენტს მოუწოდა, შეიქმნას ეთიკის კომიტეტი, რომელიც შეისწავლის, არის თუ არა ვიცე-სპიკერის განცხადება ეთიკის დარღვევა.

ფონდის ხელმძღვანელმა ლარისა მინასიანმა განაცხადა, რომ შეშფოთებულია უმრავლესობის წარმომადგენლის მიერ „ამგვარი ლექსიკონის“ გამოყენებით იმ ორგანიზაციის მისამართით, რომელიც სომხეთის დემოკრატიზაციას 1997 წლიდან უჭერს მხარს.

სომხეთის 2018 წლის „ხავერდოვანი რევოლუციის“ შემდეგ მოსული ხელისუფლების წარმომადგენელთა დიდი ნაწილის ბიოგრაფია დასავლურ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ფონდებს უკავშირდება. წინა ხელისუფლების წარმომადგენლები ფაშინიანის წინააღმდეგ ჰომოფობიურ და ანტისემიტურ ენასაც იყენებენ, ასევე, აკრიტიკებენ მის გუნდს „სოროსელობის“ გამო.

ამასთან, სომხეთის ხელისუფლები „სოროსელებად“ შეურაცხმყოფელად დახასიათებული ჰყავს აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს. რამდენიმე თვის წინ მან განაცხადა, რომ „სომხეთში მომხდარი „რევოლუცია“ სოროსის და მასთან დაახლოებული წრეების მორიგი პროვოკაციაა“.

#Armenia parliament deputy speaker Alen Simonyan uses anti-Soros language just to ‘prove’ they are not led by Soros as claimed by old regime hate groups. What is next? Let’s then use homophobic language just to prove you are not for LGBT rights etc etc or… turn into old regime

— Mika (@unzippedblog) August 20, 2020