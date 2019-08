საქართველოს გული ამაზონის ტყესთან ერთად იწვის — ზურაბიშვილი

„საქართველოს გული ამაზონის ტყესთან ერთად იწვის. ვუერთდებით ძალისხმევას ჩვენი პლანეტის გადასარჩენად და მოგიწოდებთ, ერთად ვიმოქმედოთ ამაზონის გადასარჩენად“, — დაწერა საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ტვიტერზე 23 აგვისტოს.

Georgia’s heart is burning with the #AmazonRainforest. We join the struggle to save our planet and call to #ActForTheAmazon. pic.twitter.com/SK7PfjrevS

