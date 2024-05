კრამონი: დაუწესდეთ სანქციები ივანიშვილს და დეპუტატებს, საქართველოს ჩამოერთვას კანდიდატის სტატუსი

ევროპარლამენტარი ვიოლა ფონ კრამონი გამოეხმაურა ჯოზეფ ბორელის განცხადებას, დღეს, პირველ მაისს, თბილისში გამთენიისას ანტირუსული პროტესტის ჩასახშობად ხელისუფლების მიერ ძალის გამოყენებასთან დაკავშირებით.

კრამონის თქმით, განვითარებული მოვლენების საპასუხოდ, აუცილებელია გადაიდგას კონკრეტული ნაბიჯები.

“ჩვენ გვჭირდება კონკრეტული შედეგები!

We need concrete consequences!

– withdrawal of the EU-candidate status

– stop the funds for 🇬🇪 projects

– sanction Bidzina Ivanishvilli

– travel bans for MPs who vote in favour of the #RussianLaw https://t.co/NBnlqnCan7

— Viola von Cramon 🇺🇦🇪🇺🇮🇱 (@ViolavonCramon) May 1, 2024