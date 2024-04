პრეზიდენტი „პუტინის სტილის“ აქციად აფასებს „ოცნების“ კონტრაქციას

საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი „პუტინის ტიპის“ ქმედებას უწოდებს „ქართული ოცნების“ კონტრაქციას, სადაც საჯარო მოხელეები რეგიონებიდან ავტობუსებით ჩამოიყვანეს.

პრეზიდენტი „ტვიტერზე“ აზიარებს თბილისისკენ მომავალ ავტობანზე საცობის ფოტოს და წერს:

„გუშინ „რუსული კანონის“ და საქართველოს ევროპული მომავლის წინააღმდეგ მასობრივი სპონტანური საპროტესტო აქციების მე-15 დღე იყო. დღეს „პუტინის სტილის“ აქციაა: მმართველი პარტიის გადაწყვეტილებებისთვის ტაშის დასაკრავად საჯარო მოხელეები ავტობუსებით თბილისში ჩამოიყვანეს. ნამდვილი საქართველო თავისუფალი საქართველოა! ევროპული საქართველო!“ — წერს ზურაბიშვილი.

Yesterday, Day 15 of massive spontaneous protests against “Russian law” and for Georgia’s European future. Today, a “Putintype ” action: civil servants “bused” to Tbilisi to applaud ruling party’s decisions.

Real Georgia is free Georgia! European Georgia! pic.twitter.com/NGUqZ9mEqu

