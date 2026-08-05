ორი კვირის განმავლობაში საქართველოს მასშტაბით ელექტროენერგია უკვე სამჯერ გაითიშა.
ამ დროისთვის შეჩერებულია მეტროსა და საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის მუშაობა, უცნობია ავარიული გათიშვის მიზეზი.
ინფორმაციის დასაზუსტებლად “ნეტგაზეთი” საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის სამსახურთან დაკავშირებას ცდილობს, თუმცა, უშედეგოდ.
შეგახსენებთ, რომ 24 ივლისს, დაახლოებით 00:10 საათზე ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის მიწოდება ავარიულად შეწყდა. ელექტროენერგიის გარდა მოსახლეობის ნაწილს შეუწყდა წყალიც. ენერგოკოლაფსი განმეორდა 25 ივლისსაც.
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.
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