ტრამპმა თავდაცვის მდივანი პოსტიდან დაგეგმილზე ადრე გაათავისუფლა

ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანმა, ჯეიმს მატისმა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს გადადგომის შესახებ წერილით 22 დეკემბერს მიმართა. მატისი წერდა, რომ თანამდებობას 28 თებერვალს დატოვებდა. თუმცა, დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილებით, მატისი თანამდებობას პირველი იანვრიდან დატოვებს.

ჯეიმს მატისი პრეზიდენტისთვის გაგზავნილ წერილში წერს, რომ მთავარი მიზეზი, რის გამოც თანამდებობას ტოვებს, არის პრეზიდენტის შეხედულებებთან შეუთავსებლობა. აღნიშნულ მიზეზებს შორის არის ტრამპის გადაწყვეტილება სირიიდან ამერიკელი სამხედროების გამოყვანის შესახებ, ასევე, ტრამპის დამოკიდებულება პარტნიორ სახელმწიფოებთან.

მატისს 28 თებერვლამდე უნდა მოესწრო ნატოს თავდაცვის მინისტერიალში მონაწილეობა და კონგრესის წინაშე წარდგომა. მატისი აშშ-ის თავდაცვის მდივნის პოზიციას ტრამპის პრეზიდენტად არჩევის დღიდან იკავებს.

როგორც The New York Times წერს, წერილითა და მედიის რეაქციით “გაბრაზებულმა” ტრამპმა მატისი კვირას, 24 დეკემბერს გაათავისუფლა. შემდეგ კი ტვიტერზე დაწერა, რომ მან მატისს დანიშვნით მეორე შანსი მისცა.

When President Obama ingloriously fired Jim Mattis, I gave him a second chance. Some thought I shouldn’t, I thought I should. Interesting relationship-but I also gave all of the resources that he never really had. Allies are very important-but not when they take advantage of U.S.

