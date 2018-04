ვიდეო – ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის ავტომობილს დაცვა სირბილით მიჰყვება

ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი კიმ ჩენ ინი სამხრეთ კორეის ტერიტორიაზე გადავიდა და სამხრეთ კორეის პრეზიდენტ მუნ ჯაე ინს შეხვდა.

ეს იყო პირველი შემთხვევა 1953 წლის შემდეგ, როცა ჩრდილოეთ კორეის მმართველმა სამხრეთ კორეის მიწაზე დადგა ფეხი. მას შემდეგ ორ ქვეყანას შორის ფორმალური საომარი მდგომარეობაა.

სამხრეთ კორეის ტერიტორიაზე კიმ ჩენ ინს, ავტომობიით გადაადგილებისას, დაცვით 12 თანამშრომელი სირბილით მიჰყვებოდა.

Kim Jong Un waves goodbye at the #InterKoreanSummit (accompanied, of course, by his now-famous jogging bodyguards) https://t.co/6FVLuHfEVR pic.twitter.com/IL8wBQosO6

