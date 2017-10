9 წელი რუსეთის აღიარებიდან და რეგიონის სხვა მნიშვნელოვანი ამბები საერთაშორისო მედიაში

9 წელი გავიდა რუსეთის მიერ აფხაზეთისა და ოსეთის დე ფაქტო რესპუბლიკების აღიარებიდან, რა შეიცვალა და როგორია საერთაშორისო გამოცემების ჟურნალისტების თვალით დანახული აფხაზეთი; სომხეთის უარი NATO-ს წვრთნებზე, მიზეზები და აშშ-ს პოზიცია. აზერბაიჯანის ხელისუფლებას კვლავ ადამიანთა უფლებების დარღვევასა და ლობისტური მიზნებისთვის ფულის გათეთრებაში ადანაშაულებენ – აზერბაიჯანის ელიტის ოფშორული გადარიცხვები და აფგან მუხთარლის ცოლის მიმართ შესაძლო თვალთვალი. ეს არის ის ძირითადი საკითხები სამხრეთ კავკასიის რეგიონში, რომელიც 2017 წლის სექტემბრის საერთაშორისო გამოცემებში მოხვდა.

9 წელი რუსეთის მიერ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო რესპუბლიკების აღიარებიდან

9 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც რუსეთის ფედერაციამ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო რესპუბლიკების დამოუკიდებლობა აღიარა.

“აფხაზეთი დროის კაფსულაა” – The New York Times-ზე წერს ბლოგის Looking for the Soul of Abkhazia ავტორი და ამბობს, რომ აქ შენობების უმეტესობა საბჭოთა დროსაა აშენებული და მათ 1992 წლის ომის კვალი ეტყობა. ახალგაზრდები საზღვარგარეთ იღებენ განათლებას და სწავლის დამთავრების შემდეგ იქვე რჩებიან; ეკონომიკა კი სუსტია და რუს ტურისტებზეა დამოკიდებული”.

“ჩემი მიზანი არა ომზე და დანგრეულ შენობებზე კონცენტრირებაა, არამედ მინდა აფხაზეთის ნამდვილი სული ვიპოვო” – ამბობს რუსი ფოტოგრაფი, ქსენია კულეშოვა, რომელიც აფხაზეთში, 2015 წლის შემდეგ სამჯერ ჩავიდა.

კულეშოვა წერს, რომ მშობლების მონაყოლიდან ახსოვს აფხაზეთი, როგორც “ლამაზი ქვეყანა, მთებით და გემრიელი ხილ-ბოსტნეულით” თუმცა როცა სოხუმს თავად ეწვია, მისი იერსახე, როგორც ის ამბობს მოუწესრიგებელი აღმოჩნდა.

“როდესაც აქ მოდიხარ, გრძნობ რომ სადღაც სხვა სამყაროში მოხვდი, თითქოს აქაურობას ეძინა, რადგან ომის შემდეგ შენობები არ აღდგენილა.” – ამბობს ის.

აფხაზეთის თემას ეხება გამოცემა Eurasianet.org სტატიაც, რომელიც აფხაზეთში შესაძლო ჩინური ინვესტიციების შესახებაა. გამოცემა წერს, რომ “სოხუმის ლიდერებისთვის არასაკმარისია მხოლოდ რუსეთზე დამოკიდებულება, რომლის დახმარებამაც 2017 წელს 50 მილიონი დოლარია. წინა წლებში რუსეთის სუბსიდირებამ აფხაზეთის ბიუჯეტის 70% შეადგინა.” სტატიაში წერია, რომ საერთაშორისო აღიარების არარსებობის გამო აფხაზეთს ყოველმხრივ განვითარებაზე ხელი არ მიუწვდება და ძირითადად, რუსეთის დაფინანსებაზეა დამოკიდებული.

Eurasianet.org სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო რესპუბლიკაში, კერძოდ 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ცხინვალის კონტროლის ქვეშ გადასული ახალგორის რაიონში განათლების საკითხზე წერს. როგორც ცნობილია, 2017 წლის ახალი სასწავლო წლიდან ახალგორის რაიონის ქართული საჯარო სკოლების დაწყებითი კლასები სწავლების რუსულ ენაზე გადავიდა. ქართული ენა კი არჩევით საგნად დარჩა.

“ბიბილოვი შესაძლოა თავისი სოხუმელი კოლეგით იყო შთაგონებული. წელს, აფხაზეთში გალის რაიონის 11 ქართულენოვანი სკოლის მეექვსე კლასელები რუსულ ენაზე სწავლებაზე გადავიდნენ, რომლის პროცესიც 2015 წელს 1-დან მეოთხე კლასამდე დაიწყო. სკოლის სისტემის სრული რუსიფიკაცია 2023 წელს უნდა დასრულდეს.” – წერს Eurasianet.org

სომხურმა მხარის მიერ საქართველო-NATO-ს სამხედრო სწავლებაში 2017 წლის სექტემბერში უარი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა იყო როგორც ადგილობრივ მედიაში, ასევე, საერთაშორისო.

სომხეთის უარს ალიანსის ერთ-ერთ სამხედრო სწავლებში აშშ-ს საელჩო გამოეხმაურა.

“NATO-ს წვრთნებში, კერძოდ ამ რეგიონში, სომხეთის მზარდი მონაწილეობით, მოხარული ვართ. მაგალითად სომხეთის მონაწილეობით, საქართველოში ჩატარებულ წვრთნებში, რომელიც მოიცავდა ROLE II-ის სამედიცინო განყოფილების მზადყოფნას სამშვიდობო ოპერაციებში ჩასართავად. რაც შეეხება Agile Spirit 2017-ს, მივმართავთ თქვენს თავდაცვის სამინისტროს, თავისი გადაწყვეტილების შესახებ ინფორმაციის მოწოდებასთან დაკავშირებით. ჩვენ მივესალმებით და ველით მომავალში სომხეთის მონაწილეობას აშშ-ს ხელმძღვანელობით განცხორციელებულ წვრთნებში”, – წერია სომხეთში ამერიკის საელჩოს განცხადებაში.



სხვადასხვა საერთაშორისო გამოცემების გამომძიებელი ჟურნალისტების სტატია სახელწოდებით UK at centre of secret $3bn Azerbaijani money laundering and lobbying scheme პირველად The Guardian-მა გამოაქვეყნა. გამოცემა წერდა, რომ აზერბაიჯანის მმართველმა ელიტამ ბრიტანეთში დარეგისტრირებული ოფშორული კომპანიის საშუალებით ე.წ შავი სალარო (2.9 მილიარდი ევრო) გამოიყენა, რათა ევროპელი პოლიტიკოსები მოექრთამა, ძვირადღირებული ნივთები შეესყიდა და ფული გაეთეთრებინა.

აზერბაიჯანის პრეზიდენტის, ილჰამ ალიევის ადმინისტრაცია The Guardian-ზე გამოქვეყნებულ ჟურნალისტიკურ გამოძიებას განცხადებით გამოეხმაურა. განცხადებაში ნათქვამია, რომ “ამ ყველაფრის უკან სომხეთი და სოროსი დგას”. ამას ასევე მოჰყვა ორგანიზებული დანაშაულის და კორუფციის გაშუქების პროექტის [OCCRP] ვებგვერდის დაბლოკვა.

ტიმ ფარონმა, ბრიტანეთის ლიბერალ დემოკრატების ყოფილმა ლიდერმა განაცხადა, რომ აუცილებლად უნდა ჩატარდეს გამოძიება, რათა ეს “ბინძური” ფული დიდ ბრიტანეთში ძალაუფლების “ყიდვას” არ მოხმარდეს.

აზერბაიჯანის მმართველი ოჯახი პირდაპირ არ არის დასახელებული გამოქვეყნებულ დოკუმენტებში, თუმცა მიმანიშნებელი ფაქტები საკმაოდ იყო. საერთაშორისო გამოცემები წერენ, რომ სქემა მთავრობის ხარჯების დასაფარავად გამოიყენეს, მათ შორის აზერბაიჯანის პირველი ვიცე–პრემიერის იაქუბ ეუბოვის სამედიცინო მომსახურებისთვის.

ევროპის საბჭოს ელჩების შეხვედრაზე, ევროპის საბჭოს ხელმძღვანელმა, ტორბიორნ იაგლანდმა აზერბაიჯანის წინააღმდეგ სამართლებრივი პროცედურების დაწყებისკენ, ევროსასამართლოს გადაწყვეტილების გაუქმების შესახებ მოუწოდა – რაც ევროპის საბჭოს 68-წლიან ისტორიაში უპრეცედენტო ნაბიჯია.

“თბილისის ადამიანთა უფლებათა სახლის” წევრმა ორგანიზაცია “კონსტიტუციის 42-ე მუხლმა” განცხადება გაავრცელა, რის მიხედვითაც თბილისიდან გატაცებული და ბაქოში დაპატიმრებული აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის, აფგან მუხთარლის ცოლისა და აქტივისტის, ლეილა მუსტაფაევას მიმართ შესაძლოა ახალი დანაშაული მზადდებოდეს. მათ წარადგინეს ფოტო და ვიდეო მასალა, რომელიც ამხელს შესაძლო თვალთვალში დამნაშავეთა ვინაობას. ორგანიზაციის განცხადებით, საქართველოს მთავარი პროკურატურის უმოქმედობის გათვალისწინებით, 19 სექტემბერს, ლეილა მუსტაფაევამ და დაშგინ აღალარლიმ ფოტოსურათები და ვიდეოჩანაწერები გაასაჯაროვეს.

როგორც Eurasianet.org წერს, საერთაშორისო მედიის წარმომადგენლები, ისევე როგორც ქართველი ჟურნალისტები, ეჭვქვეშ აყენებენ ოფიციალურ ვერსიას, რომ ჟურნალისტი, რომელიც აზერბაიჯანის რეპრესიას საქართველოში გამოექცა, თავისივე ნებით უკან დაბრუნებულიყო და თან 10 000 ევრო წაეღო, რაც საკმარისი იქნებოდა მისი კონტრაბანდის ბრალდებით დასაკავებლად.

“მუხთარლი და მუსტაფაევა, სხვა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტებისა და აქტივისტების მსგავსად, საქართველოში აზერბაიჯანის რეპრესიულ პოლიტიკას გაექცნენ, სადაც ბოლო წლებში საეჭვო ბრალდებებით ბევრი ჟურნალისტი დააკავეს”.