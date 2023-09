აზერბაიჯანის შეტევა მთიან ყარაბაღზე: დაიღუპა ორი, არიან დაჭრილები

აზერბაიჯანის მიერ მთიან ყარაბაღზე განხორციელებული სარაკეტო თავდასხმის შედეგად დაიღუპა სულ მცირე ორი ადამიანი – წერს ტვიტერზე დე ფაქტო ყარაბაღის რესპუბლიკის ომბუდსმენი გეგამ სტეპანიანი.

მისი თქმით, არსებული ინფორმაციით, დაღუპულთაგან ერთი ბავშვია. სტეპანიანი აგრეთვე წერს თერთმეტ დაშავებულზე, რომელთა შორის რვა ბავშვია. დე ფაქტო ყარაბაღის ომბუდსმენმა დაშავებულთა ფოტოებიც გამოაქვეყნა.

There are multiple casualties and injuries among civilians including children. According to the data collected at this moment there are at least 2 causalities including one child and 11 injuries including 8 children caused by Azerbaijan’s attacks. pic.twitter.com/00OMH3f2cF

— Gegham Stepanyan #StopArtsakhBlockade (@Gegham_Artsakh) September 19, 2023