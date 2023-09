ბრავო ქალბატონო პრეზიდენტო – საფრანგეთის ელჩი ზურაბიშვილს აქებს

საფრანგეთის ელჩი საქართველოში შერაზ გასრი პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილსს ბრიუსელში ვიზიტს ეხმიანება და აქებს.

„ბრავო ქალბატონო პრეზიდენტო, ევროპული მომავლისკენ საქართველოს წინსვლაში თქვენი როლისთვის“, – დაწერა ტვიტერზე საფრანგეთის ელჩმა.

Bravo madame Président ⁦@Zourabichvili_S⁩ for your role in advancing 🇬🇪’🇪🇺future! https://t.co/c7JsNDKbuc

— Sheraz Gasri 🇫🇷🇬🇪 (@Sherzag) September 1, 2023