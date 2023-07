ვიოლა ფონ კრამონი საქართველოს აკრიტიკებს ჩინეთთან დაახლოების გამო

ევროპარლამენტარი ვიოლა ფონ კრამონი აკრიტიკებს საქართველოს ხელისუფლების ჩინეთთან დაახლოების პოლიტიკას მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა ჩინეთ-საქართველოს ერთობლივი განცხადება სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ.

“მაშინ, როცა ყველა ცდილობს ეკონომიკურ დამოუკიდებლობას ჩინეთისგან, საქართველო კვლავ სხვა გზას ირჩევს”, – წერს ევროპარლამენტარი ტვიტერზე და ირონიით დასძენს:

“რუსეთის დახმარება სანქციებისგან თავის არიდებაში, ეკონომიიკური კავშირების გაღრმავება ჩინეთთან, ეს ყველაფერი ძალიან ჰგავს სწორ გზას ევროპისკენ”.

While everyone else tries to become more economically independent from 🇨🇳

🇬🇪 again takes another turn.

Helping 🇷🇺 with circumventing the sanctions, deepening the economic ties with 🇨🇳 that all looks like the right turn towards Europe / 🇪🇺 … *irony off* #StandWithUkraine https://t.co/CBrJff8NNm

— Viola von Cramon 🇺🇦🇪🇺 (@ViolavonCramon) July 31, 2023