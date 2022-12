„ნამდვილი ევროპელი“ ჩანს – ესტონეთის ყოფილი პრეზიდენტი ჯაფარიძეზე

ესტონეთის ყოფილი პრეზიდენტი ტომას ჰენდრიკ ილვესი დეპუტატ ვიქტორ ჯაფარიძის განცხადებას ეხმიანება.

საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა “ხალხის ძალიდან” ვიქტორ ჯაფარიძემ მიხეილ სააკაშვილზე საუბრისას განაცხადა, რომ „მოკვდება და ძაღლი მიკვდომია სულში კიდევ“.

სწორედ აღნიშნული განცხადება გააზიარა ტვიტერის პირად გვერდზე ესტონეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა და ვიქტორ ჯაფარიძეს სარკასტულად „ნამდვილი ევროპელი“ უწოდა.

„მაინტერესებს, ევროკავშირის წარმომადგენლები და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ელჩები თუ ხვდებიან ამ კაცს? ნამდვილი ევროპელი ჩანს“, – დაწერა ტვიტერზე ილვესმა.

I wonder if EU officials and member state ambassadors meet with this guy? Seems like a real European. https://t.co/I2WoPTW4ZK

— toomas ilves a.k.a. @toomas_ilves@mastodon.social (@IlvesToomas) December 13, 2022