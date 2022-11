„პოლონეთი ევროპის გულია, რაც არავინ უნდა დაივიწყოს“ – ზურაბიშვილი პოლონეთში აფეთქებაზე

საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი პოლონეთში გუშინ მომხდარ აფეთქებასთან დაკავშირებით „ტვიტერზე“ განცხადებას ავრცელებს და აცხადებს, რომ თანაუგრძნობს დაღუპულთა ოჯახებს.

სალომე ზურაბიშვილის თქმით, ის სოლიდარობას უცხადებს პოლონეთის მთავრობას და ქვეყნის მოსახლეობას და აცხადებს, რომ პოლონეთი ევროპის გულია, რაც არავინ უნდა დაივიწყოს:

„თანავუგრძნობ დაღუპულთა ოჯახებს. ამ მძიმე პერიოდში, ჩვენ სოლიდარობას ვუცხადებთ პოლონეთის მთავრობას და პოლონელ ხალხს. პოლონეთი ევროპის გულია. ეს არავინ არ უნდა დაივიწყოს“ – ამბობს ზურაბიშვილი.

I send my condolences to the families of the victims. We stand in solidarity with the Polish government and people in this worrisome time.

Poland is the heart of Europe. Nobody should forget that! @AndrzejDuda

— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) November 16, 2022