კანადაში 30 000 წლის „მუმიფიცირებული“ მამონტი აღმოაჩინეს

ჩრდილო-დასავლეთ კანადაში, იუკონის ტერიტორიაზე, 30 000 წელიწადზე მეტი ხნის, ბეწვიანი მამონტის გაყინული ნაშიერი აღმოაჩინეს.

იუკონის ადგილობრივი მთავრობის განცხადებით, მამონტი კლონდაიკის რეგიონში აღმოაჩინეს ოქროს მომპოვებლებმა. ეს ტერიტორია მკვიდრ მოსახლეობას [ინგლისური დასახელება – Trʼondëk Hwëchʼin] ეკუთვნის.

ახლადნაპოვნ მამონტს უკვე შეურჩიეს სახელი: ნუნ ჩო გა. ნუნ ჩო გა, – რომელიც მდედრი მამონტი აღმოჩნდა, – არის „ყველაზე სრულყოფილი მუმიფიცირებული მამონტი ნაპოვნი ჩრდილოეთ ამერიკაში“.

Being part of the recovery of Nun cho ga, the baby woolly mammoth found in the permafrost in the Klondike this week (on Solstice and Indigenous Peoples’ Day!), was the most exciting scientific thing I have ever been part of, bar none. https://t.co/WnGoSo8hPk pic.twitter.com/JLD0isNk8Y

— Prof Dan Shugar (@WaterSHEDLab) June 24, 2022