აშშ უკრაინას 500 მლნ დოლარს გამოუყოფს

აშშ-ისა და უკრაინის პრეზიდენტებს შორის სატელეფონო საუბარი გაიმართა.

ვოლოდიმირ ზელენსკისTwitter-ზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, საუბარი შეეხო კონკრეტულ თავდაცვით მხარდაჭერას, გაძლიერებული სანქციების ახალ პაკეტს და მაკროფინანსურ და ჰუმანიტარულ დახმარებას უკრაინისთვის.

Just finished an hour-long conversation with @POTUS. Shared assessment of the situation on the battlefield and at the negotiating table. Talked about specific defensive support, a new package of enhanced sanctions, macro-financial and humanitarian aid.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 30, 2022