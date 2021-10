საქართველოს მომდევნო კვირაში აშშ-ის თავდაცვის მდივანი ეწვევა

ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მოქმედი მდივანი ლოიდ ოსტინი ოფიციალური ვიზიტით საქართველოში ჩამოვა. ამის შესახებ პენტაგონის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა საქართველოს დროით დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა.

საქართველოში ვიზიტი ოსტინის ევროპული ტურნეს ნაწილია. ვიზიტის ფარგლებში იგი საქართველოს გარდა, შავი ზღვის კიდევ ორ ქვეყანას, უკრაინასა და რუმინეთს ეწვევა.

როგორც ბრიფინგზე განაცხადეს, თავდაცვის მდივანი ევროპულ ტურნეს ბრიუსელში თავდაცვის მინისტერიალზე დაასრულებს.

საქართველოში ლოიდ ოსტინის ვიზიტის ზუსტი თარიღი ჯერჯერობით უცნობია. ბრიუსელის მინისტერიალი კი 21-22 ოქტომბერს გაიმართება.

.@PentagonPresSec: @SecDef and his team are preparing for a trip to Europe next week. Stops will include Georgia, Ukraine and Romania, and he will conclude this important visit with allies and partners in Brussels for the @NATO Defense Ministerial. pic.twitter.com/WLuzRTQfm8

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) October 12, 2021