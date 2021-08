ჯალალაბადში მოქალაქეებმა თალიბანის დროშა ეროვნულით ჩაანაცვლეს, არის მსხვერპლი: ალ-ჯაზირა

ავღანეთის ქალაქ ჯალალაბადის მოსახლეობამ გააპროტესტა ქვეყნის ეროვნული დროშის ჩანაცვლება თალიბანის ბანერით, რასაც სროლა და მსხვერპლი მოჰყვა. ამის შესახებ ტელეკომპანია “ალ-ჯაზირა” იტყობინება.

ავღანეთის აღმოსავლეთში, პაკისტანის საზღვართან მდებარე ჯალალაბადი თალიბანმა 15 აგვისტოს, ქაბულში შესვლამდე მცირე ხნით ადრე დაიკავა. დღეს კი, “ალ-ჯაზირას” კორესპონდენტის ცნობით, მოქალაქეები შეეწინააღმდეგნენ ავღანეთის ეროვნული დროშის ჩანაცვლება თალიბანის სიმბოლოთი, ქალაქის ერთ-ერთ მთავარ ქუჩაზე.

Residents in Jalalabad took down the Taliban flag and replaced it with red, black and green flag. pic.twitter.com/AEQA8gjG3u

