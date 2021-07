ევროსაბჭოს მაღალჩინოსნები მთავრობას თავდამსხმელების დასჯისკენ მოუწოდებენ

ევროპის საბჭოს მაღალი რანგის ოფიციალური პირები თბილისში 5 ივლისს მომხდარ ძალადობრივ მოვლენებს გმობენ და სახელმწიფოს გამოხატვისა და მშვიდობიანი შეკრების უფლების დაცვისკენ მოუწოდებენ.

“ვგმობთ ძალადობრივ შეტაკებებს TbilisiPride21-ის ჩატარებამდე, რამაც გამოიწვია პრაიდის გაუქმება ლგბტქი თემზე მუქარისა და ჟურნალისტების მიმართ ძალადობრივი თავდასხმების შემდეგ. სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს და დაიცვას გამოხატვის თავისუფლება და მშვიდობიანი შეკრების უფლება”, — ნათქვამია ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის სპიკერის დენიელ ჰოლტგენის მიერ გავრცელებულ ტვიტერის პოსტში.

We condemn the violent clashes today ahead of #TbilisiPride21, leading to its cancellation after threats to the LGBTI community and attacks on journalists. Freedom of expression and peaceful assembly must be ensured and protected by the state @coe @MarijaPBuric

— Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) July 5, 2021