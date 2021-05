მგზავრების დაკავება მიუღებელია – თბილისი ბელარუსის მიერ თვითმფრინავის გადამისამართებაზე

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ბელარუსის მიერ კრიტიკოსი ჟურნალისტის დასაკავებლად ათენი-ვილნიუსის რეისის გადამისამართებას Twitter-ზე ეხმაურება.

“მივესალმებით “რაინეარის” რეისის უსაფრთხო დაშვებას მისი თავდაპირველი დანიშნულების ადგილას – ვილნიუსში. მოხარული ვართ, ბორტზე მყოფი ადამიანების გამო. ყველა მგზავრს უნდა ჰქონდეს უსაფრთხო მოგზაურობის თავისუფლება. მათი იძულებითი დაკავება ყოვლად მიუღებელია”, – წერს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო.

We welcome the safe landing of the @Ryanair flight to its original destination – Vilnius, 🇱🇹 & are happy for the people onboard. All the passengers must enjoy the freedom of safe travel. Their forced detention is completely unacceptable.

