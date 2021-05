100-ზე მეტი დაღუპული: ღაზაზე შეტევა გააქტიურდა, კონფლიქტი გრძელდება

ისრაელმა ღაზის სექტორზე შეტევა გაააქტიურა. 13 მაისის ღამით სამხედრო ოპერაციაში ავიაგამანადგურებლებთან ერთად სახმელეთო ძალებიც ჩაერთნენ, რის შემდეგაც ღაზის ინტენსიური დაბომბვა დაიწყო. ბოლო მონაცემებით, 5-დღიან კონფლიქტს 119 პალესტინელის სიცოცხლე შეეწირა, 8 ადამიანი კი ისრაელში დაიღუპა.

ისრაელისა და ღაზის სექტორში მოქმედი შეიარაღებული დაჯგუფებების კონფლიქტი ორშაბათს, 10 მაისს დაიწყო, რასაც წინ უძღოდა მძიმე შეტაკებები პალესტინელებსა და ისრაელის პოლიციას შორის იერუსალიმში, მუსლიმთათვის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან სალოცავთან, ალ-აკსას მეჩეთთან. ამის შემდეგ ღაზის სექტორიდან ისრაელზე სარაკეტო თავდასხმები დაიწყეს, ისრაელმა კი ღაზაზე — საჰაერო დარტყმები.

— Aya Isleem 🇵🇸 #Gaza (@AyaIsleemEn) May 13, 2021

Huge Israeli aircraft attack on Gaza #Gaza_under_attack_now pic.twitter.com/eCHeXyErLv

სოციალურ მედიაში მთელი ღამის განმავლობაში ვრცელდებოდა ღაზის სექტორის დაბომბვის ამსახველი კადრები. ისრაელის თავდაცვის ძალებმა დაადასტურეს, რომ ოპერაცია ხმელეთიდანაც დაიწყეს, თუმცა, ადგილობრივ და საერთაშორისო მედიაში გაჩენილი კითხვებისა და დაბნეულობის შემდეგ, აღნიშნეს, რომ უშუალოდ ღაზის ტერიტორიაზე არ შესულან.

BBC-ის თანახმად, შეტევით შეშინებული პალესტინელები ისრაელის საზღვართან ახლომდებარე ტერიტორიებზე გადადიან. ადამიანებმა, რომლებმაც ქალაქ ღაზის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დასახლება შუჯა’ია დატოვეს, აღნიშნავენ, რომ ჭურვები მათ სახლებს ეცემოდა.

“უამრავი დაბომბვაა, ბავშვები შეშინებულები არიან. ჩვენც კი, უფროსები, ბავშვობიდან ომში ვართ. აღარ შეგვიძლია ამის ატანა”, — უთხრა ერთ-ერთმა ადგილობრივმა AFP-ს.

Northern Gaza is being crushed by warplanes! pic.twitter.com/ohorBPgIPq

— Muhammad Smiry 🇵🇸 (@MuhammadSmiry) May 13, 2021