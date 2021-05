შეტაკებები იერუსალიმში და მსხვერპლი ღაზაში: როგორ ვითარდებოდა მოვლენები

ქალაქი იერუსალიმი ბოლო წლებში ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური და მწვავე ძალადობრივი აქტების სერიის მომსწრე გახდა. 10 მაისს ქალაქის აღმოსავლეთ ნაწილში, ალ-აკსას მეჩეთის მიმდებარედ, მძიმე შეტაკებები მოხდა პალესტინელებსა და ისრაელის პოლიციას შორის, რის შემდეგაც ღაზის სექტორიდან იერუსალიმის მიმართულებით რაკეტები გაუშვეს. ისრაელის საპასუხო ცეცხლს, ღაზის ოფიციალური პირების ცნობით, მსხვერპლი მოჰყვა.

იერუსალიმში ვითარება ბოლო კვირების მანძილზე განსაკუთრებით დაძაბულია. ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია ქალაქის აღმოსავლეთ ნაწილში მცხოვრები პალესტინელი ოჯახების შესაძლო გამოსახლება და იქ ებრაელ ახალმოსახლეთა დამკვიდრება. ისრაელის ხელისუფლება ამ საკითხს განიხილავს, როგორც კერძო დავას მხარეებს შორის, პალესტინელები კი ეთნიკური ნიშნით დევნაზე საუბრობენ და აცხადებენ, რომ იბრძოლებენ აღნიშნულის წინააღმდეგ.

იერუსალიმის შეტაკებების შემდეგ, პალესტინურმა “ჰამასმა” ისრაელს რამდენიმე საათი მისცა ძალოვნების გასაყვანად იმ ლოკაციებიდან, რომლებიც, ბოლო კვირებია, დაძაბულობის კერებს წარმოადგენს. მათ შორისაა ალ-აკსას მეჩეთი.

მას შემდეგ, რაც ულტიმატუმის ვადა ამოიწურა, “ჰამასმა” ღაზის სექტორიდან სარაკეტო ცეცხლი გახსნა იერუსალიმის მიმართულებით. ამის შემდეგ ისრაელის თავდაცვის სამინისტროში თქვეს, რომ იწყებენ საჰაერო დარტყმებს “ჰამასის” პოზიციებზე ღაზაში.

ღაზის ჯანდაცვის უწყების განცხადებით, ისრაელის ავიადარტყმებს ემსხვერპლა სულ მცირე 20 ადამიანი, რომელთა შორის ცხრა ბავშვია. ხსენებული მონაცემებით, 10 მაისი ერთ-ერთი ყველაზე სისხლიანი დღეა ამ კონფლიქტის უკანასკნელ წლებში.

ისრაელი დასძენს, რომ ღაზაზე ავიადარტყმების შედეგად “ჰამასის”, სულ მცირე, 11 წევრია მოკლული.

“ჰამასის” მხრიდან იერუსალიმზე განხორციელებულ დარტყმებს, ისრაელის თანახმად, მსხვერპლი არ მოჰყოლია. ქალაქში სირენები ჩაირთო, პარლამენტის შენობაში კი ევაკუაცია გამოცხადდა. ქვეყნის სამხრეთში, ავტომანქანაზე რაკეტის დაცემის შედეგად, დაშავდა 1 მოქალაქე.

“გარდიანი” ციტირებს “ჰამასის” სამხედრო ფრთას, რომელიც ამბობს, რომ მისი ქმედებები არის პასუხი ისრაელის “დანაშაულებსა და აგრესიაზე წმინდა ქალაქში[იესუსალიმში]”. თავის მხრივ, ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა თქვა, რომ “პალესტინურ ტერორიზმს რკინის ხელით უნდა ებრძოლონ”.

სანამ სარაკეტო ცეცხლი და ავიადარტყმები იქნებოდა, 10 მაისს იერუსალიმში, მუსლიმებისთვის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან სალოცავთან, ალ-აკსას მეჩეთთან მომხდარი შეტაკებების შედეგად 300-ზე მეტი პალესტინელი დაშავდა.

“პალესტინის წითელი ნახევარმთავრის” ცნობით, 228 მათგანს ჰოსპიტალიზება დასჭირდა. თავის მხრივ, ისრაელის პოლიცია ამბობს, რომ დაშავდა 21 სამართალდამცავი, რომელთაგან 3 საავადმყოფოში გადაიყვანეს.

ბოლო კვირების მანძილზე ისედაც დაძაბულ ვითარებას თან დაერთო “იერუსალიმის დღის” მარში, რომელსაც ისრაელელი ახალგაზრდები ყოველწლიურად აწყობენ და ამ ფორმით აღნიშნავენ 1967 წელს ისრაელის მიერ აღმოსავლეთ იერუსალიმზე კონტროლის დამყარებას.

ღონისძიების ფარგლებში ახალგაზრდები, ისრაელის დროშებით ხელში, აწყობენ მსვლელობას ქალაქის სხვადასხვა ნაწილში, მათ შორის, მუსლიმურ კვარტალში, სკანდირებენ და მღერიან. პალესტინელები აღნიშნულს მიზანმიმართულ პროვოკაციად აღიქვამენ.

მიმდინარე კვირებში არსებული დაძაბულობის ფონზე, იყო ვარაუდი, რომ ეს მარში კიდევ უფრო გაამწვავებდა ვითარებას. 9 მაისის ღამით პალესტინელები ალ-აკსას მეჩეთის შიგნით დარჩნენ და თქვეს, რომ მზად იყვნენ, დაეცვათ თავიანთი სალოცავი. ისრაელის პოლიციის თქმით, მათ თან ჰქონდათ ქვები და მოლოტოვის კოქტეილები, ემზადებოდნენ რა კონფრონტაციისთვის ხსენებული ღონისძიების გამო.

BBC-ის თანახმად, პოლიცია ასევე ამბობდა, რომ მეჩეთის მახლობლად თავდასხმა მოხდა სამართალდამცავთა პოსტზე, რის შემდეგაც, 10 მაისის დილით, პოლიციელებს მეჩეთში შესვლა და “დემონსტრაციის დაშლის მეთოდებით” იქ მყოფთა “მოგერიება” ებრძანათ.

Happening now, major attacks by the Israeli army against Al-Aqsa Mosque left injures after calls for extremists to storm Al-Aqsa Mosque this night.

Shameful that seeing the world turns a blind eyes to This crime#القدس_ينتفض#لن_يمر_الاقتحام #اقتحام_٢٨رمضان #المسجد_الأقصى pic.twitter.com/AKbnInfIB4

— Osama Gaweesh (@osgaweesh) May 10, 2021