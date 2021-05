აშშ-ის სახელმწიფო მდივანი უკრაინაში ჩავიდა

აშშ-ის სახელმწიფო მდივანი ენტონი ბლინკენი უკრაინის დედაქალაქ კიევში ჩავიდა.

კეივში ვიზიტის შესახებ ბლინკენმა ტვიტერზე დაწერა და აღნიშნა, რომ მისი ჩასვლის მიზანი უკრაინასა და აშშ-ს შორის პარტნიორული ურთიერთობების განმტკიცებაა. ამასთან, ბლიკენის თქმით, მისი ვიზიტი რუსული აგრესიის საპასუხოდაც მნიშვნელოვანი იქნება.

“ეს იქნება მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა, რომ ჩვენს უკრაინელ პარტნიორებთან განვიხილოთ მიმდინარე რუსული აგრესია, ასევე ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმების გასაგრძელების აუცილებლობაზე ხაზგასასმელად”, – დაწერა ბლინკენმა.

Wheels down in Kyiv as we look to strengthen the #USUkrainePartnership. This will be an important opportunity to discuss continued Russian aggression and to underscore the need for maintaining both the pace of and focus on reforms with our Ukrainian partners.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 5, 2021