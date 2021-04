შეთანხმების სრულად შესასრულებლად ყველა მხარეს გაერთიანებისკენ მოვუწოდებთ — სენატორები

აშშ-ის სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ევროპის და რეგიონული უსაფრთხოების ქვეკომიტეტის დემოკრატი თავმჯდომარე ჯინ შაჰინი და რესპუბლიკელთა უფროსი წევრი სენატორმა რონ ჯონსონი განცხადებას ავრცელებენ.

ღია წერილში, ორივე სენატორი ამბობს, რომ მოხარულია „ოცნებასა“ და ოპოზიციას შორის მიღწეული შეთანხმებით. თუმცა, ამასთანავე დასძენენ, რომ მნიშვნელოვანია დოკუმენტით გათვალისწინებული ყველა პირობა შესრულდეს.

„ჩვენ მხარს ვუჭერთ საქართველოს დემოკრატიისკენ სვლას და მოხარულები ვართ, რომ ექვსი თვის შემდეგ ქვეყანამ მიაღწია შეთანხმებას პოლიტიკური ჩიხიდან გამოსასვლელად

საქართველოს პოლიტიკურს მომავალს არამხოლოდ დიდი ზეგავლენა აქვს მის მოქალაქეებზე, რომლებიც ახლა პანდემიით გამოწვეულ სირთულეებს უმკლავდებიან პოლიტიკურ არასტაბილურობასთან და ეკონომიკურ, სირთულეებთან ერთად, არამედ, ის არის მსოფლიოში დემოკრატიის მდგომარეობის საზომი,“ — აცხადებენ სენატორები.

The U.S. stands w/ Georgia in its promise for democracy. @SenRonJohnson & I applaud Georgian lawmakers on reaching an agreement to end their political impasse for the sake of the Georgian people. This is a bipartisan priority in Congress. Our joint statement on the compromise: pic.twitter.com/9X43DBHtvi

