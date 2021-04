ყოჩაღ, “ოცნებას” და იმ პარტიებს, რომლებმაც ქვეყნის ინტერესი ყველაზე მაღლა დააყენეს – კრამონი

ევროპალრამენტარი ვიოლა ფონ კრამონი “ქართულ ოცნებასა” და იმ ოპოზიციურ პარტიების გადაწყვეტილებას იწონებს, რომლებმაც მზაობა გამოთქვეს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის, შარლ მიშელის მიერ შეთავაზებულ დოკუმენტზე ხელი მოაწერონ.

“კიდევ ერთი წინგადადგმული ნაბიჯი! ყოჩაღ “ქართული ოცნებისა” და იმ ოპოზიციური პარტიების მხრიდან, რომლებმაც ქვეყნის ინტერესი ყველაზე მაღლა დააყენეს და დოკუმენტს ხვალ ხელს მოაწერენ. სალომე ზურაბიშვილის გაბედული გადაწყვეტილება კრიზისის დროს! ევროპარლამენტის სახელით მოუთმენლად ველით საქართველოს პარლამენტთან ერთად მუშაობას,”-წერს კრამონი ტვიტერზე.

🇬🇪 1 more step to go! Kudos to @GeorgianDream41 and those opposition parties that put #Georgia‘s interest above all & will sign the deal tomorrow. @Zourabichvili_S made a bold decision in time of crisis! On behalf of @Europarl_EN looking forward to working with @Geoparliament

