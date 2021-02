მიანმარელი ინსტრუქტორმა ვარჯიშისას სამხედრო გადატრიალება შემთხვევით გადაიღო

მიანმარის დედაქალაქში აერობიკის ინსტრუქტორმა სამხედრო გადატრიალების დასაწყისი შემთხვევით გადაიღო. ის მუსიკის ფონზე ცეკვავდა ქვეყნის პარლამენტთან ახლოს, რა დროსაც ქუჩაში არმიის მანქანები გამოჩნდნენ და საკანონმდებლო ორგანოს შენობისკენ აიღეს გეზი.

კადრები, რომლებიც მიანმარელმა ინსტრუქტორმა ფეისბუქის პირად გვერდზე ატვირთა, მალე გახდა პოპულარული მთელ მსოფლიოში. ვიდეოში ჩანს, რომ ქალი ვერ ამჩნევს, როგორ გადაადგილდება კოლონა ჯერ უსაფრთხოების საგუშაგოსკენ, მისი გავლის შემდეგ კი – პარლამენტისკენ. ის ცეკვას ჩვეულებრივ აგრძელებს.

A woman did her regular aerobics class out in open without realizing that a coup was taking place in #Myanmar. A Military convoy reaching the parliament can be seen behind the woman as she performs aerobics. Incredible! pic.twitter.com/gRnQkMshDe

