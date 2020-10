ბაქო აცხადებს, რომ ყარაბაღის ლიდერი დაჭრეს, რასაც სომხეთში უარყოფენ

ბაქოში აცხადებენ, რომ ყარაბაღის დე ფაქტო პრეზიდენტი არაიკ არუთუნიანი ბრძოლაში მძიმედ დაჭრეს, რასაც ერევანსა და სტეპანაკერტში უარყოფენ.

პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის ასისტენტმა ჰიკმეტ ჰაჯიევმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ არაიკ არუთუნიანი, ყარაბაღის დე ფაქტო პრეზიდენტი, აზერბაიჯანელმა ჯარისკაცებმა „ბუნკერში“ დაჭრეს და „არა ფრონტის ხაზზე“.

ინფორმაციას გამოეხმაურა სომხეთის გაერთიანებული საინფორმაციო ცენტრი, რომლის თანახმადაც არუთუნიანის სპიკერმა დე ფაქტო პრეზიდენტის დაჭრის შესახებ გავრცელებულ ცნობებს „ყალბი ახალი ამბები“ უწოდა და განაცხადა, რომ „პრეზიდენტი … თავის მოვალეობების შესრულებას აგრძელებს“.

მანამდე აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, მთიანი ყარაბაღიდან აზერბაიჯანული ქალაქები განჯა, ტერტერი და გორადიზი დაბომბეს.

განჯა დასავლეთ აზერბაიჯანის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ქალაქია, რომელშიც 333 ათასი ადამიანი ცხოვრობს. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, ქალაქები რაკეტებითა და საარტილერიო ცეცხლით დაიბომბა.

აზერბაიჯანის თავდაცვის მინისტრის, ზაკირ გასანოვის თქმით, განჯაზე დარტყმა ბრძოლის ზონას აფართოებს.

„განჯის სამხედრო აეროპორტი განადგურებულია. ეს ერთი“, – დაწერა ყარაბაღის დე ფაქტო პრეზიდენტის პრესმდივანმა ვაგრამ პოღოსიანმა. თუმცა აზერბაიჯანში განაცხადეს, რომ მხოლოდ სამოქალაქო პუნქტები დაზიანდა.

აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად, განჯის დაბომბვისას ერთი სამოქალაქო პირი დაიღუპა და 4 დაშავდა.

1 civilian killed and 4 injured as the result of the missile strike by the #Armenia/n army on dense residential areas of #Ganja, the 2nd largest city of #Azerbaijan, 60 km away from the Armenian border. Evidence of heavy damage to the city.#StopArmenianAggression #WarCrimes pic.twitter.com/oSuhkANUuq

— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 4, 2020